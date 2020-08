Cossato, niente Banco di Beneficenza per Covid: l’annuncio del Comitato

“È con grande rammarico che il Comitato Banco di Beneficenza di Cossato informa i tanti sostenitori e amici che, dopo tanti anni di presenza, quest’anno a causa dell’emergenza coronavirus il banco non potrà essere presente alle tradizionali festività di San Rocco”.

A darne comunicazione, in una nota stampa, lo stesso direttivo del Comitato che prosegue: “Il rammarico è principalmente per non avere la possibilità di acquistare con il ricavato, come da tradizione, i beni di prima necessità che distribuivamo alle associazioni di volontariato. Ma il comitato non si ferma infatti pur dando appuntamento al prossimo anno si sta preparando per il secondo appuntamento rappresentato dalla Lotteria della solidarietà che organizzeremo nell’ultima parte dell’anno”.