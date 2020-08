Cieli d'estate all'Oasi Zegna, tre notti a caccia di stelle

C’è cacciatore e cacciatore. Quelli che si riuniranno l'8, il 9 e il 10 agosto nell’Oasi Zegna con il direttore scientifico del Planetario di Milano, Fabio Peri, e con le guide del parco naturale, sono cacciatori di stelle. Caccia alle stelle, infatti, è il titolo dell’evento giunto alla sua quindicesima edizione: stavolta, addirittura, il programma raddoppia.



L'8 e il 9 agosto, l’incontro Tra lupi e Stelle vedrà i partecipanti impegnati in un’escursione notturna fino al Panoramico Santuario di San Bernardo, con partenza alle 21 dalla Bocchetta di Margosio, accompagnati da una guida naturalistica di Overalp.



Nella quiete notturna dell’Oasi Zegna, si osserverà la luna e, al suo tramonto, le stelle del firmamento, sotto la guida di un astronomo. Il ritrovo è alle 20.30, per chi vuole possibilità di aperitivo al Chiosco del Bocchetto. Si consiglia un abbigliamento da trekking leggero: scarponcini, zaino, pile e giacca a vento, luce frontale. Rientro previsto alle 23.30. Per gli adulti, il costo intero è 18 euro. Per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni, 10 euro.

Info e prenotazione obbligatoria alla mail overalp@overalp.com



Il 10 agosto, invece, sarà la volta dell’evento principale, Caccia alle stelle. Alle 21.15 ritrovo nel piazzale di Bielmonte, allestito secondo le disposizioni sanitarie, per l'osservazione stellare guidata da Fabio Peri. Per tutti c'è la possibilità di utilizzare i telescopi messi a disposizione dalla U.B.A. (Unione Biellese Astrofili). Costellazioni, galassie, e soprattutto le Perseidi (o Lacrime di San Lorenzo), che durante la serata sfrecceranno nel firmamento. È consigliato un abbigliamento adatto a una serata in montagna, volendo si può portare anche un plaid. Al termine, intorno alle 23, tisana e vin brûlé delle stelle.



Per gli adulti, il costo del biglietto è di 15 euro. Per i bambini dai 6 ai 14 anni, 5 euro, gratis sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria sul sito alpibiellesi.eu

Informazioni sempre aggiornate su oasizegna.com