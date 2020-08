Torrazzo, il Covid-19 fa saltare i tradizionali fuochi d’artificio. Nuovo programma per Ferragosto

La Pro Loco di Torrazzo, però, si è impegnata per riuscire a restituire al pubblico nuovi eventi e appuntamenti per passare allegramente il periodo vicino al 15 di agosto. Nel pomeriggio del 13, infatti, si terranno delle partite di tennis con le padelle mentre la sera 14 ci sarà una grigliata argentina, il cui accesso prevede la prenotazione, ed un pranzo di ferragosto, anch’esso su prenotazione, ovviamente il 15. Questi tre eventi appena descritti si terranno al Circolo Sportivo Parrocchiale Don Bolengo in via Sala 1.