Migranti, l'Onorevole Patelli (Lega): "Dal Governo servono i fatti"

“Lo scempio perpetrato da questo Governo, soprattutto in materia di immigrazione, è ormai sotto gli occhi di tutti. E di certo non possono tranquillizzare le parole del Ministro dell’Interno Lamorgese quando afferma che ci sono "flussi eccezionali di migranti” e che “la situazione è complessa". Né risulta essere credibile il Presidente del Consiglio quando dichiara, con tono tragicomico che “Non tollereremo ingressi irregolari. Saremo inflessibili. Ci sono migranti che tentato di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere". Non sono credibili entrambi dopo che la maggioranza di governo manda a processo un allora Ministro dell’Interno che risponde al nome di Matteo Salvini, negando di fatto il suo agire messo in atto proprio per evitare tutto quello che sta avvenendo. I dati, impietosi, parlano chiaro: a fronte di 3920 sbarchi avvenuti nel 2019 siamo, ad oggi, a ben 14 434. Dati più che triplicati.

E a nulla servono gli appelli all’Europa per il ricollocamento visto che i ricollocamenti si stanno facendo. Ma su tutto il territorio nazionale. Non fa certo eccezione il nostro Piemonte che deve subire passivamente i diktat e i desiderata del Viminale e di Palazzo Chigi. Del resto le Regioni e men che meno i Comuni hanno competenza sulle politiche immigratorie quindi, non hanno autonomia con possibilità legislativa in merito. Per tale motivo a nulla servono le riunioni farsa della Conferenza Stato-Regione.