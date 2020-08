Netro, in arrivo un agosto ricco di eventi con la Pro Loco

Conto alla rovescia per Agosto in festa di Netro, un ricco programma di eventi dal 7 al 16 agosto che include cene, pranzi, grigliate e concerti con tutti gli appuntamenti che si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative dettate dall’emergenza sanitaria. La kermesse è organizzata come ogni anno dalla Pro Loco, con il patrocinio del comune.