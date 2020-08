Diamant Lux: Lampadari da interni ed esterni scontati per tutto agosto FOTO e VIDEO

Il negozio di lampadari e illuminazione Diamant Lux di Gaglianico resterà aperto per tutto il mese di agosto. Per l’occasione, moltissimi prodotti verranno scontati: dalle illuminazioni da interno a quelle da esterno, ad esempio piantane, plafoniere, applique, lumetti, pali da esterno, e molto altro.

Moltissimi sono i nuovi arrivati in negozio, che fanno parte dei modelli di illuminazione a led, con tante forme diverse e disponibili in vari colori (bianco, nero, argento). La luce che si ottiene dai led è molto naturale e dà all’ambiente un tono accogliente e moderno.

La striscia è sempre sostituibile e, Diamant Lux, assicura sempre due anni di garanzia. È sempre attivo il servizio di vendita su appuntamento Quando vuoi da noi, con cui è possibile fissare l’orario del proprio appuntamento in negozio, per un acquisto in piena tranquillità, chiamando il numero 015 543234.

In negozio sono sempre disponibili le Card Buono Sconto di 10 euro su un acquisto da 100 euro e quelle Buono Regalo. Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi).