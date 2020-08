Dal Nord Ovest - Osso umano rinvenuto sulle rive del torrente Strona

Un osso umano lungo il torrente Strona, a Postua. L'ha rinvenuto, nel pomeriggio di giovedì 6 agosto, un uomo residente in zona, nel corso di una passeggiata nella zona dell’alpe L’Aigra. L'uomo, sulla riva dello Strona ha notato un osso che è apparso subito appartenere a una persona perché presentava una protesi. Sul misterioso ritrovamento, stanno indagando i carabinieri di Serravalle Sesia che hanno subito organizzato e avviato le ricerche, in corso da questa mattina, a cui partecipano militari dell’Arma e i Vigili del Fuoco di Varallo, finalizzate al ritrovamento di altre parti del corpo. Parallelamente, i Carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti per risalire all'identità della persona deceduta.