Dal Nord Ovest - Muore cadendo da 7 metri, tragedia nella vicina Santhià

E' morto l'uomo che, nella tarda serata di giovedì, è caduto da un'altezza di circa 7 metri mentre si trovava sull'esterno di uno stabile a Santhià. L'uomo, che cadendo al suolo, ha riportato lesioni gravissime, è stato soccorso dal personale del 118 che, vista la gravità della situazione, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare il ferito a Torino.

Il viaggio si è però rilevato inutile: atterrato nel campo di Santhià intorno a mezzanotte, l'elicottero ha caricato il ferito che, tuttavia, sarebbe spirato nel corso del trasporto.Sono in corso accertamenti per capire perché l'uomo si trovasse nel punto da cui è poi caduto e la dinamica dei fatti: l'uomo, che secondo le prime informazioni ha tra i 30 e i 35 anni, non sarebbe infatti residente nello stabile in cui è avvenuto l'incidente.