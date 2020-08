Dal Nord Ovest – Auto in un canale, operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco FOTO

Nella giornata di ieri, intorno alle 14, su segnalazione di un privato cittadino, squadre dei Vigili del Fuoco di Novara con autopompa,veicolo soccorso acquatico ed autogrù, unitamente dal nucleo sommozzatori VVF di Torino, sono intervenute nel comune di Oleggio nel canale Regina Elena per un autovettura sommersa nello stesso.

Sul posto, in attesa dell'arrivo dei sommozzatori, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare una verifica speditiva in acqua mediante tecniche fluviali alluvionali, al fine di accertare la presenza di eventuali vittime all'interno del veicolo. Successivamente con l'immersione dei sub si effettuava mediante autogrù il recupero dell'autovettura. Non si segnalano vittime, presenti Carabinieri di Oleggio e Polizia municipale.