Inciampa e cade durante una camminata a Oropa, salvata da due escursionisti di passaggio

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, per un incidente sul sentiero delle Pisse, a Oropa. A rimanere coinvolta una biellese che, dopo essere inciampata durante il cammino, è caduta in avanti riportando diverse escoriazioni al volto, alle mani e alle ginocchia. Dai primi riscontri pare che il naso abbia poi iniziato a sanguinarle e che, probabilmente sbattendo su una pietra, la malcapitata si sia aperta completamente il labbro superiore. Soccorsa da due escursionisti di passaggio, è stata riaccompagnata al piazzale della Funivia. Da qui, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.