Biella, scontro tra auto e moto in via Rigola. Centauro trasportato in ospedale in codice rosso FOTO

Grave incidente intorno alle 8 di questa mattina, 7 agosto, in via Rigola a Biella. Nello scontro, avvenuto per cause da accertare, sono rimaste coinvolte una Mitsubishi e una moto. Il centauro, secondo i primi riscontri ferito gravemente, è stato trasportato all'ospedale di Ponderano in codice rosso. Cause e dinamiche verranno stabilite dalla Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie.