Biella, auto in fiamme in via don Sturzo nella notte

Non sono note le cause dell'incendio divampato nella notte in via don Sturzo, a Biella. A rimanere coinvolta un'auto parcheggiata lungo la via, spenta e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Con loro sono intervenuti anche i Carabinieri. Forse un corto circuito la causa del rogo. Sul posto anche il carro attrezzi per il recupero del mezzo.