Ai domiciliari, esce di casa per rigare l'auto del vicino. Scattano le manette

Era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare l'uomo che un paio di settimane fa era uscito di casa con uno scopo ben preciso, fare un torto al vicino di casa, con cui evidentemente non correva buon sangue, e rigargli la macchina. Dopo la denuncia del danneggiamento, i carabinieri della stazione di Occhieppo Superiore hanno approfondito la questione riuscendo in breve tempo a risalire all'identità del responsabile. E con stupore, ma non troppo, hanno constatato che per commettere reato aveva anche violato la misura domiciliare cui era sottoposto. Il tutto è stato segnalato al magistrato competente, che ha così disposto la revoca della misura e l'invio immediato dell'uomo dietro le sbarre. Lo stesso, un 60enne originario della Calabria, è ora ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato ed evasione.