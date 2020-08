Dal sito alle ads: i servizi di Operator Web per primeggiare online

Internet è un canale importantissimo per dare visibilità ad aziende, negozi e professionisti. Affidarsi ai servizi di Operator Web può aiutare a migliorare la propria visibilità online attraverso strategie di marketing e pubblicità adeguate alle diverse esigenze e strutturate in maniera personalizzata. Operator Web si occupa della progettazione di siti internet, della creazione di campagne ads ben ottimizzate (qui trovi alcuni consigli a riguardo) e, ultimo ma non meno importante,del posizionamento nei motori di ricerca online.

I siti internet "responsive" (capaci di adattarsi alle diverse dimensioni degli schermi dei dispositivi) sono una prerogativa di Operator Web che, grazie allo staff tecnico, realizza siti web "responsive", permettendo al brand o all'azienda di ampliare ulteriormente il bacino di utenza. Il posizionamento nei motori di ricerca, invece, può essere un buon vantaggio rispetto ai competitor perché l'utente che cerca un prodotto o un servizio tende a cliccare più facilmente i primi risultati ottenuti.

L'importanza della presenza online

La presenza online da parte delle aziende al giorno d'oggi è una caratteristica fondamentale. Ogni negozio o impresa dovrebbe avere un proprio sito web, a prescindere dal settore di appartenenza. Ricorrere ai tradizionali canali pubblicitari (radio, TV, stampa) non è più sufficiente nell'era moderna perché molti potenziali clienti si informano e cercano online, dal PC o, ancora più comodamente, dallo smartphone.

I più giovani, in particolare, tendono a navigare sul web cercando recensioni, informazioni e dettagli su prodotti e servizi che desiderano comprare. In pochissimo tempo Internet è diventato lo strumento principale a cui ricorrere per comprare, prenotare alberghi, voli o leggere informazioni. Proprio per questa sua diffusione capillare, il web è diventata la vetrina principale in cui porre la propria azienda. Grazie a Operator Web sarà possibile darle la visibilità che merita in modo efficace.

I vantaggi delle campagne e dei servizi di Operator Web

Essere una presenza costante e forte su Internet permette innanzitutto di avere una maggiore visibilità per l'azienda, il negozio, il brand e quant'altro. Le aziende solitamente optano per un sito dalla grafica pulita e diverse funzioni come la possibilità di iscrizione alla newsletter oppure i collegamenti ai canali social. Il web permette di tenere sotto controllo le opinioni della gente riguardo l'azienda o il brand attraverso le recensioni e le discussioni degli utenti.

Raggiungere questi forum e questi gruppi permette di leggere direttamente dagli utenti ciò che la gente pensa di un'azienda o di un prodotto, agendo con strategie e cambiamenti in base a ciò che la gente chiede e vuole. Sostanzialmente si cerca di adattare il più possibile un prodotto o un servizio alle esigenze del pubblico. Internet è anche un ottimo sistema per effettuare delle vere e proprie ricerche di mercato, leggendo le opinioni delle persone e analizzando le attività dei concorrenti.

Il web non deve essere usato soltanto come strumento di comunicazione ma può essere sfruttato ampiamente per diventare un vero e proprio canale di vendita. Permettere agli internauti di acquistare qualcosa attraverso un semplice click consente all'azienda di risparmiare ed al tempo stesso di ottenere credibilità e ulteriore visibilità con la clientela.

Una menzione a parte la meritano poi le pagine social che permettono ormai di creare i cosiddetti "account business" studiati proprio per la gestione di negozi e aziende. I social network sono uno strumento in grado di migliorare la fidelizzazione del cliente, oltre ad essere un ottimo canale per discutere in maniera veloce e praticamente istantanea.