3 Vantaggi di Scrivere a Mano a Lavoro

Scrivere a mano è davvero un’abitudine del passato?

Per secoli, chi poteva ha utilizzato la scrittura ricorrendo a ogni sorta di strumento disponibile, dalle pietre, alle tavolette di cera, fino ai fogli di papiro e alla carta come la conosciamo oggi.

La scrittura è considerata parte fondamentale dello sviluppo della società, e il fatto che oggi si possa e si scriva parecchio con dispositivi informatici non significa affatto che sia più conveniente o apprezzato da tutti.

Molti scrivono al computer per lavoro o per ragioni di tempo, altri perché hanno dimenticato quanto sia apprezzabile la scrittura a mano, e sicuramente in tanti hanno dimenticato quanto sia anche utile.

Scrivere a mano aiuta a ricordare meglio e capire prima, a coltivare l’amore per la scrittura e la lettura, ad apprezzare una forma d’arte che nei secoli ha fatto nascere centinaia di migliaia di calligrafie e stili affascinanti che dimostrano quanto siamo unici l’uno rispetto all’altro.

Ma perché è utile anche nell’era digitale?

Scrivere a Mano Aiuta la Memoria

Ci sono studi scientifici che dimostrano come la scrittura manuale aiuti a ricordare quel che si è scritto, soprattutto quando si scrive per riassumere ciò che si è letto pochi istanti prima.

Ripetere frasi, concetti, idee e interi discorsi per metterli nero su bianco con una classica penna a sfera rende più solida la memoria e ci aiuta a riportare alla mente i ricordi con maggiore facilità, ma anche a imparare prima.

Scrivere a mano è un processo più lento rispetto alla scrittura digitale con tastiera e computer, il che aiuta senza dubbio il processo di memorizzazione.

Iniziate a scrivere a mano durante le vostre giornate lavorative e dopo poco tempo noterete una maggiore e continua interazione con i vostri pensieri.

In questo modo si può dare di più sul lavoro e utilizzare la tastiera solo per portare a termine i compiti che richiedono un computer.

Ecco perché scrivere a mano fa bene anche sul lavoro.

Scrivere a Mano è Rilassante

Se avete il tempo e un pizzico di curiosità, troverete che scrivere a mano è molto rilassante.

Forse, a meno che sfruttiate la stenografia, impiegherete più tempo rispetto a quando scrivete al computer, ma è proprio la maggiore tranquillità a rendere piacevole l’uso della penna.

Si scopre la possibilità di riflettere più a lungo, di assaporare meglio i pensieri e rivolgerli in più direzioni mentre si ascolta il flusso di parole nella propria mente.

In molti ambienti professionali il ritmo di lavoro può diventare piuttosto frenetico e non ci cono scuse se si soffre a causa della pressione perché il lavoro va portato a termine.

In questi casi, scrivere a mano distende nervi e muscoli creando un piccolo spazio personale in cui gestire con calma i propri compiti.

I lavoratori che scrivono a mano sono più di quanti si immagini ed è per questa ragione che le penne sono ancora ai primi posti nella classifica dei regali più apprezzati in ambito professionale.

Scrivere a Mano Aiuta a Comprendere Meglio

Scrivere durante un meeting o riportare su carta concetti complicati aiuta a capire meglio.

È utile perché si riformulano i concetti con parole proprie semplificandone la comprensione.

Ma soprattutto stimola la sinapsi e attiva una parte del cervello maggiore rispetto a quando si utilizza la tastiera, il che aiuta la libera circolazione dei pensieri, migliora le capacità di problem solving e la creatività.

Inoltre, in molti riescono a concentrarsi meglio e più a lungo utilizzando la penna per scrivere a mano, anche se potrebbe essere una sensazione del tutto soggettiva.

Quindi, prendersi il giusto tempo per scrivere a mano fa bene.