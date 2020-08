Benna, ancora pochi giorni per le iscrizioni ai servizi scolastici

I cittadini di Benna hanno tempo fino al 10 agosto per iscrivere i propri figli ai servizi di mensa, pre-post scuola e scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021. Informazioni e modulistica in formato editabile sono disponibili sulla home page del sito del comune www.comune.benna.bi.it, Si segnala che da quest'anno sarà necessario provvedere all'iscrizione degli utenti anche per il servizio di mensa scolastica. Le richieste dovranno essere consegnate agli Uffici comunali a mano o all'indirizzo e-mail: benna@ptb.provincia.biella.it. Presso lo sportello degli uffici sarà possibile ritirare copia cartacea delle informative per chi riscontrasse difficoltà ad accedere al sito.