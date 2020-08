Famiglie in emergenza abitativa, nuovo progetto sperimentale tra Iris e Gaglianico

In questo difficile momento post covid, il “problema casa” occupa uno dei primi posti sul territorio del Consorzio Iris. Occorre costruire risposte sostenibili, efficaci ed efficienti per rispondere alle emergenze e alle fragilità abitative. "Le Sedi Territoriali del Consorzio Iris - afferma la presidente Mariella Biollino - rilevano l'incremento di nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà abitativa riscontrando come il reperimento di soluzioni nel mercato immobiliare privato, pur offrendo garanzie, risulti essere una strada poco praticabile laddove i potenziali inquilini non abbiano requisiti reddituali minimi. Lo sportello Casa (gestito da ATS con coop Maria Cecilia, Caritas, ass La Rete, copp la famiglia) svolge oggi un ruolo importante, ma bisogna portare avanti anche nuove azioni. Il progetto sperimentale con il comune di Gaglianico, sancito da specifico protocollo, è un primo tassello a cui potrebbero aggiungersi altri comuni del nostro consorzio. Fondamentale è unire le forze affrontando congiuntamente i problemi".

"La gestione efficace delle situazioni di emergenza abitativa sul territorio - aggiunge il sindaco paolo Maggia - rappresenta un intervento indispensabile per contrastare preventivamente le situazioni di precarietà/inadeguatezza abitativa e la contestuale situazione di accompagnamento da parte degli operatori del Consorzio Iris. Così si possono trovare insieme risposte urgenti a favore di nuclei famigliari in difficoltà".

È nato così il protocollo d’intesa, approvato nel CDA Iris di fine luglio, tra Consorzio Iris e Comune di Gaglianico per la realizzazione di interventi di Housing Led, cioè interventi finalizzati all'individuazione di una casa a favore di nuclei in emergenza abitativa per un limitato periodo temporale (massimo 18 mesi), fino al raggiungimento di una soluzione definitiva, previo supporto e accompagnamento dei servizi sociali stessi. Viene pertanto attivata una sperimentazione con cui Consorzio e Comune di Gaglianico, che possiede alloggi di proprietà, gestiscono insieme situazioni di emergenza abitativa sul territorio di Gaglianico prevedendo un utilizzo temporaneo (fino a un massimo di 18 mesi) dell’alloggio messo a disposizione del Comune, avviando nel contempo un percorso di accompagnamento verso l’autonomia del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Consorzio. Il servizio sociale avrà la titolarità del progetto concordato.

In sintesi, il Consorzio si impegna a individuare nuclei familiari in situazione di emergenza o fragilità abitativa presenti sul territorio di Gaglianico; garantire la copertura del costo dell’affitto al prezzo concordato; garantire interventi di supporto e accompagnamento socio educativo a favore del nucleo, secondo quanto di competenza. Il comune di Gaglianico, invece, mette a disposizione dei nuclei familiari, con un progetto concordato con il Consorzio Iris, 1 appartamento di emergenza abitativa ubicato in via Cavour n.11 a Gaglianico al costo di 46,28 euro mensili e s’impegna a garantire manutenzione ordinaria e straordinaria, agibilità e controllo regolarità degli impianti.

Firmataria del protocollo è anche la cooperativa Maria Cecilia, capofila dell’ATS Accoglienza Plurale (costituita coop. Maria Cecilia, coop. La Famiglia, Caritas e Associazione La Rete), che sul territorio gestisce lo Sportello Casa, servizio di mediazione abitativa e accompagnamento all’abitare a favore degli adulti in difficoltà, a mezzo di accordo sostitutivo con Consorzio IRIS (capofila) e CISSABO. Nell’ambito della sperimentazione gli operatori dello Sportello Casa avranno il compito di affiancare gli operatori del Servizio Sociale nel percorso (azioni di monitoraggio della corretta gestione immobile e relazioni tra vicini ecc) a supporto dei nuclei familiari, mettendo in campo le competenze specifiche.