Camburzano, il Comune investe 20mila euro per la videosorveglianza

Il consiglio comunale di Camburzano del 27 luglio ha deliberato investimenti per 90mila euro, con cui realizzerà lavori immediati sul territorio.

In particolare 60mila euro saranno utilizzati per la riasfaltatura delle strade comunali, 10mila per riscattare i punti luce ancora di proprietà di Enel in modo da consegnarli in gestione ad Enerbit, che completerò l'illuminazione pubblica a led, e 20mila euro per installare telecamere di videosorveglianza ai tre ingressi del paese ed in centro.

"Questi tre interventi partiranno subito - precisa il sindaco Luca Menegon - mentre un altro lavoro sarà appaltato dopo l'estate".