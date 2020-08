C'è anche una studentessa biellese alla scuola di formazione politica di Matteo Renzi

Alla scuola di formazione politica “Meritare l'Europa” di Matteo Renzi che si terrà a Castrocaro dal 26 al 28 Agosto ci sarà anche Alice Caberlon, classe 1998, al terzo anno di Giurisprudenza presso Città Studi di Biella. E' stata selezionata tra oltre un migliaio di aspiranti e rappresenterà i giovani di Italia Viva della nostra provincia.

Alice inoltre, insieme a Grazia Prina Cerai, è già membro dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva: due donne per il Biellese. “Per la studentessa biellese, impegnata attivamente anche nel volontariato, e per tutti i giovani che ne prenderanno parte – spiegano dal partito - le giornate di Castrocaro saranno un momento importante di conoscenza e di dibattito dei principali temi della politica, fondamentali per la loro formazione”.