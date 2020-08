Oropa, riapre il ristorante Croce Rossa FOTO

Oropa, una valle di culto e meta di pellegrinaggio, una meta per gli alpinisti e gli amanti della montagna, oltre che una tappa per chi ama i sapori tradizionali.Fra le tradizioni del Santuario fa parte Croce Rossa, lo storico ristorante che, per tre secoli di storia, ha preparato piatti per tutti, dai biellesi ai turisti. Dopo due anni di inattività, il ristorante riapre proponendo un menù ricco di sapori delle valli biellesi.

Oltre ai servizi di caffetteria e bar, si potranno gustare i piatti tipici vestiti di nuove note di freschezza, come la polenta concia, il baccalà in umido, la salsiccia di cascina, il lardo delle valli locali; e ancora taglieri di salumi nostrani e paletta di Coggiola, piatti di selvaggina, ravioli agli arrosti e, per gli amanti del pesce, l’immancabile trota fario. Insieme ai menù della tradizione verrà preparata la pizza, ideale per attimi conviviali immersi nel sapore di un luogo unico nel suo genere.

Ad inaugurare la prima delle molte serate sarà quella organizzata per martedì 11 agosto, in occasione delle “notti delle stelle” della prossima settimana: verrà proposto un menù tematico, seguito da una serata in compagnia di un astronomo che spiegherà ai partecipanti come trovare la propria stella protettrice nel cielo. Ad allietare la serata con la propria musica sarà l’ensemble Filo Barocco. Il costo della serata (che comprende la cena) è di euro 30,00 a persona.

Per il 15 agosto, è in programma invece un menù dedicato per il giorno di Ferragosto, che comprende:

- Degustazione di antipasti caldi e freddi

- Crespelle farina castagne salsiccia cascina Andriana e funghi porcini

- Filetto di vitello al punto rosa miele e abanero

- Sbrisolona tiepida alle mele e calvados, salsa alla vaniglia

Per info e prenotazioni: Cell. 392 3366888

Sito: www.ristorantelalira.com/ristorante-croce-rossa

Facebook: www.facebook.com/RistoranteCroceRossaOropa