Agosto è già qui e il comune di Graglia ci invita a passare una serata in compagnia sotto le stelle. Ritrovo nel piazzale del Santuario di Graglia alle 19 e poi tutti con il naso all'insù lungo il sentiero castellano a cercare le stelle cadenti. L'arrivo è programmato per le 20 e per chi vorrà è prevista l'opzione cena presso un ristorante locale.