Renzo e Lucia, i bravi, don Abbondio: lettura de I Promessi Sposi a Vigliano Biellese

"Questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani, nè mai." comandò uno dei bravi a don Abbondio. E venerdì 7 agosto il pubblico biellese potrà conoscere il seguito della storia, nel corso dell’incontro culturale organizzato dalla Pro Loco di Vigliano Biellese: appuntamento alle 21 al piazzale della biblioteca comunale civica per la lettura delle più belle pagine de I Promessi Sposi, l’opera assoluta di Alessandro Manzoni. Saranno osservate tutte le misure e gli adempimenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19 e in caso di maltempo la serata verrà annullata.