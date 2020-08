A Occhieppo Superiore in scena l'Aperisorriso per i cani dell'Enpa di Enna

Lo scorso 31 luglio, presso il locale "Bacco Tabacco e Venere" di Occhieppo Superiore, si è tenuto "L'aperisorriso" organizzato da Francesca Ceretta, cabarettista e autrice Biellese e Stefano Mantovani, autore di Poesie, aforismi e vari libri, che da anni collabora con Maurizio Costanzo. La serata è stata allietata dalle performance artistiche di Francesca Ceretta e Gianni Giannini, con la presentazione simpatica ed intelligente di Cinzia Sartorello, e letture di Stefania Ginipro e dell'attore Enzo Brasolin.

Parte del ricavato della serata è stato donato dagli organizzatori a favore dei cani di Piazza Armerina (Enna) a Silvia Tiani e Patrizia Spagnolo (E.n.p.a. Piazza Armerina). Sono inoltre state premiate le "Semine del sorriso" migliori, relative all'evento social svoltosi in tutta Italia alcune settimane fa, giudice di tali semine, l'Intellettuale Poeta, autore Biellese Luca Stecchi, che gli organizzatori ringraziano. La presenza è stata allietata dalla partecipazione eccezionale del Cantautore Gatto Panceri, che ha scritto in passato brani molto noti per Andrea Bocelli, Mietta, Giorgia, e altri cantanti e, naturalmente Autore di molti brani di successo per se stesso,alcuni titoli sono "Vivo per lei", "L'amore va oltre", "C'è da fare", "Un qualunque posto fuori o dentro di te", "Mia" ecc. Gatto Panceri ha anche intrattenuto simpaticamente il pubblico raccontando barzellette e prendendo parte attivamente alla serata. Nella foto Stefano Mantovani, Francesca Ceretta e Gatto Panceri.