Dal Nord Ovest - Mezzo agricolo si ribalta, recuperato dal Vigili del Fuoco con l'autogru

Intorno alle 12 di oggi, 6 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta sulla SP 12 nel comune di Villata per un rimorchio agricolo ribaltato sulla sede stradale. Con l'ausilio dell'autogru, gli uomini del 115 hanno ruotato il mezzo per rimetterlo in carreggiata. Nell'incidente, non sono rimaste coinvolte persone o altre vetture.