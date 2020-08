Dal Nord Ovest - Incendio in una galleria lungo la A26

I Vigili del fuoco del Comando di Novara, distaccamento di Arona, sono intervenuti all’interno della galleria stradale ‘Massino Visconti’ per l'incendio di un'auto. La galleria stradale, lunga quasi 3km, è posta lungo l’A26 e la direzione di marcia interessata è il tratto in direzione Gravellona Toce. Gli uomini del 115 hanno quindi spento l'incendio del mezzo, il cui motore aveva preso fuoco durante la marcia, e a mettere in sicurezza l’area. Non ci sono stati incidenti stradali conseguenti all’accaduto, né persone coinvolte.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico. Durante le operazioni di soccorso tecnico urgente gli autoveicoli, compreso un’autocisterna contenente gas infiammabile, sono rimasti incolonnati in galleria senza alcun coinvolgimento. Sono in corso le operazioni propedeutiche alla riapertura al traffico della galleria, tra cui la rimozione dell’autovettura coinvolta.