Tenta di togliersi la vita a Biella, salvato in serata dagli agenti di Polizia

Un tentativo di suicidio è stato sventato ieri sera dagli agenti di Polizia a Biella. Intorno alle 22.30, è arrivata una chiamata in sala operativa della Questura da parte di una donna che ha chiesto aiuto in quanto il fidanzato, a seguito di una conversazione telefonica, aveva dichiarato di volersi togliere la vita.

Due pattuglie della Squadra Volante si sono portate immediatamente sul posto. Una volta arrivate hanno citofonato, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Di fronte a questo, gli operatori hanno scavalcato il cancello carraio e forzato il portone dell'abitazione. Una volta dentro hanno visto un uomo che si stava affacciando dalla ringhiera del terzo piano con una corda in mano. Assistendo a quella scena, gli agenti sono saliti immediatamente riuscendo a salvarlo. Successivamente i poliziotti sono riusciti a calmarlo in attesa del 118.