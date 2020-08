Stroncata da un malore durante le ferie in Sardegna, lutto a Gaglianico per la moglie del notaio Roberto Borri

È caduta a terra, all'improvviso, e per lei non c'è stato più nulla da fare. È quanto accaduto la mattina del 3 agosto a Clotilde Corvi mentre si trovava a Castelsardo, in Sardegna, per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Dai primi riscontri pare che la donna, 65enne di Pavia, sia stata stroncata da un'embolia polmonare.

Nota dentista nella sua città, Clotilde Corvi era moglie del notaio di Gaglianico Roberto Borri. La loro famiglia, che si completa con i due figli, è molto conosciuta in entrambe le cittadine.

Per anni, i Borri hanno vissuto il paese del circondario biellese, a partire dal padre di Roberto, attivo in paese e tra i vertici dell'Us Gaglianico, fino alla sorella, dirigente della Banca Sella. Lo stesso Roberto, in passato, scrisse un libro sui cognomi di Gaglianico: insomma, una famiglia molto conosciuta in paese anche dopo il trasferimento di alcuni membri.

La data del funerale della moglie non è ancora stata stabilita, ma verrà resa nota una volta che la salma avrà fatto rientro nella loro città di residenza.