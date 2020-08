Furto in una farmacia di Biella, scoperte due donne grazie alle telecamere

Lo scorso 29 luglio veniva denunciato in Questura il furto commesso presso una farmacia di Biella situata in Via San Filippo. Immediatamente gli operatori della Polizia di Stato, dopo essersi recati sul posto, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza e visionate le relative immagini, sono riusciti ad identificare le autrici del furto.

Si tratta di 2 donne di 45 e 20 anni che hanno sottratto diversi prodotti commerciali per un ammontare di circa 110 euro. Le due donne sono state denunciate dalla Squadra Volante per il reato di furto con destrezza.