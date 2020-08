Chiavazza piange la morte di Massimo Biaggi: aveva 64 anni

Lutto a Chiavazza per la morte di Massimo Biaggi, scomparso ieri all'età di 64 anni. Era il titolare dell'autocarrozzeria che prende il suo nome ed era molto conosciuto in città per la sua attività. Sposato, padre di due figli. I funerali avranno luogo a Chiavazza domani, venerdì 7 agosto, alle 15 partendo dalla chiesa parrocchiale.