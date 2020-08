Biella in lutto per la morte di Gianfranco Senini: era lo storico titolare dell'armeria di via Bertodano

Biella in lutto per la morte di Gianfranco Senini, scomparso all'età di 87 anni. Era molto conosciuto in città, soprattutto per la sua attività di commerciante: era, infatti, lo storico titolare dell'armeria di Via Bertodano, a Biella, da cui ha preso il suo nome. Padre di una figlia, nei mesi scorsi l'aveva lasciato l'amata moglie Velia. Il funerale si terrà sabato 8 agosto alle 10 nella Cattedrale di Biella e, dopo la cerimonia, la salma sarà sepolta nella tomba di famiglia del cimitero di Pavignano.