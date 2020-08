Ripartiamo Insieme, dalla Fondazione CRB oltre 230mila euro per i centri estivi

Una collaborazione nel segno della rinascita del Biellese che porta sul territorio 460 mila euro per progetti urgenti destinati a famiglie, anziani, categorie fragili e per supportare il ritorno al lavoro con strumenti di conciliazione innovativi: è il bando “Ripartiamo insieme” lanciato simbolicamente il 4 maggio 2020 da Biver Banca – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella come strumento di sostegno per l’uscita dal lockdown.

Tra le molte azioni sostenute dal bando i centri estivi per bambini e ragazzi rappresentano una delle azioni più “visibili” perché impattano direttamente sulla vita delle famiglie permettendo ai genitori il rientro al lavoro in tranquillità e ai bambini, i più provati dalla quarantena, un ritorno alla socializzazione e alla normalità.

Grazie al bando “Ripartiamo insieme” sono stati sostenuti centri estivi per un totale di circa 190 mila euro cui si sommano i quasi 40 mila euro stanziati per progetti sostenuti dalla Fondazione nell’ambito delle due sessioni generali annuali portando così l’importo complessivo per i centri estivi a oltre 230 mila euro.

Questo l’elenco dei centri delle sessioni generali:

€ 7.000,00 Fondazione Asilo Infantile Biella Piano – Biella per il progetto Condividiamo vita;

€ 1.000,00 Scuola Materna Paritaria 'a. Tua' – Cavaglià (BI) per l'organizzazione del Centro estivo 2020 'Natura tua';

€ 10.000,00 Sportivamente Scs - Biella per la realizzazione del progetto R...estate con noi – 2020;

€ 7.500,00 Parrocchia San Cassiano - Biella per lo svolgimento dell’attività educativa e formativa per bambini e giovani - anno 2020;

€ 6.800,00 Comune di Cossato – Cossato (BI) per il contributo estate;

€ 4.000,00 Comune di Masserano - Masserano (BI) per la realizzazione del - Centro estivo anno 2020;

€ 1.200,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa Al Villaggio Lamarmora - Biella (BI) per lo svolgimento delle attività estive a Inverso per bambini e ragazzi;

€ 1.200,00 Famiglie In Gioco - Camburzano (BI) per lo svolgimento del Centro estivo Camburzano 2020.

Questa la descrizione dei progetti sostenuti dal bando “Ripartiamo insieme”

PARROCCHIA DI SAN GRATO

Una valle solidale

Dichiarazione di un referente

Osvaldo Boglietti - referente del progetto: L’iniziativa ha lo scopo di aiutare i soggetti a rischio di emarginazione della Valle Oropa: garantiremo innanzitutto l’assistenza dei bambini, con un occhio di riguardo per quelle situazioni disagio, Organizzeremo attività estive, mentre con il supporto di una “tata” proseguiremo gli interventi durante l’autunno/inverno. Grande attenzione anche per il mondo degli anziani, per loro pensiamo a un monitoraggio dei bisogni. Con l’Istituto Alberghiero di Biella organizzeremo un corso di avviamento al lavoro.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 79.686

Contributo: € 30.000

Destinatari: Famiglie, persone anziane e chi è a rischio di emarginazione.

Localizzazione: Biella e provincia

COOPERATIVA TANTINTENTI SOCIETÀ COOPERTIVA SOCIALE ONLUS TACABUTUN- Giocare e costruire per pensare al domani

Dichiarazione di un referente

Roberta Bacchi - Presidente: Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto dal gruppo di lavoro che ha visto impegnati 18 soggetti del territorio. Ciascun punto corrisponde a un “bottone” colorato e ad un luogo fisico in cui i bambini possono svolgere attività educative e ludico-ricreative. Si è rivelata un’ottima opportunità per dare seguito al percorso di co-progettazione che stiamo promuovendo nell’ambito educativo, oltre che dare avvio all’attività di ricerca che ha come focus i nuovi bisogni delle famiglie.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 74.270

Contributo: € 25.000

Destinatari: 540 famiglie

Localizzazione: Biella e provincia

COMUNE DI VALDILANA

L'isola Che C'è

Dichiarazione di un referente

Elisabetta Prederigo - Assessore alle Politiche Sociali di Valdilana: Il primo obiettivo del progetto è attivare un sostegno concreto alle famiglie e ai bambini. Altro obiettivo del progetto è di riattivare le reti già esistenti nel territorio per l’organizzazione di un progetto educativo per i bambini e ragazzi per l’estate in sicurezza. In particolare, sono state organizzate uscite naturalistiche per conoscere le bellezze del nostro territorio montano, visite a Km 0, visita al laboratorio di Casa Zegna, attività con le associazioni del territorio.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 139.000

Contributo: € 25.000

Destinatari: 120 studenti

Localizzazione: Biella e provincia

COMUNE DI PRAY

Una Nuova Estate

Dichiarazione di un referente

Massimo Platini - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pray: I tre Comuni di Coggiola, Pray e Crevacuore hanno attivato per il periodo estivo piccoli centri estivi nei quali i bambini sono suddivisi in linea con le normative nazionali. La nuova povertà che ha colpito molte famiglie della Valsessera ha portato inoltre i tre Comuni che aderiscono al progetto a sviluppare aiuti economici per l’acquisto di alimenti di prima necessità. La gestione relativa all’acquisto e alla distribuzione degli alimenti avviene attraverso l’Emporio della Solidarietà della Valsessera - Parrocchia di San Giorgio di Coggiola.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 38.000

Contributo: € 15.000

Destinatari: 120 famiglie

Localizzazione: Pray

COMUNE DI CANDELO

Rincontriamoci - Candelo Estate 2020

Dichiarazione di un referente

Mariacristina Anselmo - responsabile del servizio e referente del progetto: Il progetto mette in campo attività mirate al ritorno alla socialità per rendere più ricca l’offerta dei tradizionali servizi di centro estivo. Durante le attività all'aperto e le escursioni sul territorio ci sarà la possibilità di rivolgersi al commercio locale per la merenda dei bambini, così da sostenere il tessuto socioeconomico del paese. Particolare attenzione, inoltre, verrà rivolta anche ad attività di supporto per il recupero di competenze e per il contrasto al rischio di esclusione e dispersione scolastica prima dell’inizio della scuola.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 50.500

Contributo: € 7.500

Destinatari: 120 famiglie e 6 disabili

Localizzazione: Candelo

SOCIETÀ GINNASTICA LA MARMORA-ASD

Vivere la natura con il "Centro Gymnasctics Corner - Area Verde", il Centro estivo "Jumping Summer" e "Io Volo"

Dichiarazione di un referente

Anna Miglietta - Presidente: Il progetto “Centro Gymnastics Corner – Spazio Verde” rappresenta un aiuto tangibile alle fasce più deboli, bambini, anziani e ragazzi con disabilità. L'attività sportiva è di primaria importanza e i parchi sono i luoghi più adatti per la realizzazione di questo progetto: si potranno seguire corsi gratuitamente. Il Centro Estivo "Jumping Summer" ha una valenza di socializzazione ma soprattutto educativa e i bambini dai tre anni hanno a disposizione le palestre per l’attività motoria. I più grandi avranno anche momenti di studio, i più piccini di disegno e giocoleria: “Il giardino sensoriale” che verrà realizzato nel cortile del Palaginnastica sarà una delle attrazioni. I ragazzi con disabilità sono inseriti nel progetto insieme ai normodotati. Per loro proseguirà all'aperto il corso iniziato all’interno intitolato “Io volo”, per imparare a guidare i droni.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 63.960

Contributo: € 5.000

Destinatari: 120 Studenti, 30 disabili

Localizzazione: Biella

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL BIELLESE ORIENTALE- CISSABO SUMMER-LAB

Questa estate è ancora nostra!

Dichiarazione di un referente

Stefano Ceffa - Presidente: Summer-Lab offre, in collaborazione con professionisti e volontari, laboratori di gruppo per ragazzi complessivamente di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, caratterizzati da attività innovative e originali legate al proprio territorio, alle sue risorse e luoghi, che si pongono come obiettivo quello di rispondere alle nuove esigenze nate a seguito dell'isolamento sociale dettato dal COVID-19.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 17.469

Contributo: € 15.000

Destinatari: 44 studenti

Localizzazione: Biella e provincia

OPIFICIODELLARTE

Esta(R)te Insieme

Dichiarazione di un referente Claudia Squintone - Direttrice artistica: Il progetto comprende attività nuove, in spazi sicuri, dove i bambini possano ritrovare uno stimolo creativo ricostruendo quel “fare insieme” con attività artistiche di danza, teatro e musica. La preziosa collaborazione con il Fondo Edo Tempia ha consentito inoltre di creare una nuova sezione dedicata al benessere psicofisico, con momenti di Yoga, musicoterapia e arteterapia, andando ad ampliare e rafforzare il pensiero educativo di Art’è Danza e Opificiodellarte.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 55.800

Contributo: € 15.000

Destinatari: 140 famiglie e 376 studenti

Localizzazione: Biella e provincia

COMUNE DI BIELLA

Bambini Al Centro ... Estivo

Dichiarazione di un referente

Dott.ssa Agnese Ferraro Titin - Educatrice professionale per l’Area Minori del Comune di Biella: Con il progetto “Bambini al Centro… Estivo” il Comune di Biella ha finanziato il pagamento del Centro Estivo per 62 bambini provenienti da famiglie fragili, che non avrebbero potuto accedere ad alti tipi di aiuto economico. Questo, insieme alla collaborazione con 16 Centri Estivi dislocati sul territorio comunale, ha garantito a tutti l’opportunità di socializzazione, la possibilità di fare esperienze nel mondo e il benessere dei bambini.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 24.000

Contributo: € 15.000

Destinatari: 62 studenti

Localizzazione: Biella e provincia

ISTITUTO SAN CASSIANO

Un incontro di Mille Colori - Estate 2020 Gaglianico

Dichiarazione di un referente

Don Genesio Tarasco - Direttore dell'Istituto San Cassiano di Vigliano Biellese: In quest’anno molto particolare gli Oratori Salesiani di Vigliano e Biella intendono adoperarsi per il bene di ragazzi e delle loro famiglie intercettando i loro nuovi bisogni, per garantire ai ragazzi la possibilità di ritrovare un luogo amico e sicuro dove spendersi in attività ludiche ed educative.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 90.430

Contributo: € 7.500

Destinatari: 180 minori, 150 nuclei famigliari, 20 giovani, 5 adulti

Localizzazione: Biella e provincia

COMUNE DI GAGLIANICO

Un incontro di Mille Colori - Estate 2020 Gaglianico

Dichiarazione di un referente

Alessandra Strona - referente Ufficio Servizi scolastici del Comune di Gaglianico: Lo scopo specifico dell’iniziativa è dare una risposta ai bisogni dei minori e delle famiglie con l’obiettivo di rispondere anche al desiderio di rivedersi dal vivo dopo questi mesi di presenza solo virtuale. Saranno realizzati cartellonistica e materiale informativo sulla sicurezza dei luoghi, sulle norme comportamentali dettate dall'emergenza, leggibili anche e soprattutto dai bambini con l'utilizzo di semplici immagini, creando momenti importanti per dar voce ai loro dubbi, alle paure, alle domande.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 27.000

Contributo: € 7.500

Destinatari: 50 famiglie e 2 disabili

Localizzazione: Biella e provincia

A.S.D. BIELLA RUGBY CLUB

Una mischia contro il COVID-19

Dichiarazione di un referente

Alberto Fini – Consigliere Siamo partiti con entusiasmo con il Centro Estivo. Molti centri estivi quest’anno non hanno aperto per i ben noti motivi e noi, avendo spazi immensi, con l’aiuto di Fondazione CRB siamo riusciti a contenere il costo alle famiglie al minimo in questo momento delicatissimo. I ragazzi trascorrono le giornate quasi sempre all’aperto con un elevato numero di educatori (come richiesto dalle nuove norme). Nel caso di pioggia abbiamo anche strutture coperte sia chiuse che all’aperto.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 54.500

Contributo: € 5.000

Destinatari: 60 studenti e 10 disabili

Localizzazione: Biella

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

Centro di aggregazione – Laboratori e svago

Dichiarazione di un referente

Giovanni Ramonda - Presidente: Il progetto si propone l'obiettivo di essere un nuovo punto di riferimento per attività laboratoriali e ricreative rivolte ad una particolare tipologia di soggetti fragili: le persone con disabilità. Inserendosi in un contesto territoriale e sociale più ampio ed articolato, sarà inoltre valorizzato da altri soggetti, beneficiari indiretti. I laboratori previsti spazieranno su varie tematiche, dallo sport alle attività manuali, incoraggiando nuove relazioni interpersonali e soprattutto un percorso rivolto all’autonomia.

Dati tecnici e informazioni

Costo Complessivo: € 20.000

Contributo: € 15.000

Destinatari: 12 disabili e 20 studenti

Localizzazione: Biella e provincia