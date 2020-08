Candelo e il suo Ricetto diventano Borgo dei Desideri

Un'altra serata da vivere a Candelo: arriva il Borgo dei Desideri, un evento che unisce diversi borghi più belli d'Italia di tutta la Penisola e che a Candelo si terrà giovedì 13 agosto. Il programma prevede varie iniziative a tema nei locali candelesi e alle 21.30 una visita guidata del borgo medievale a cura della Pro Loco di Candelo. Il ritrovo per la visita guidata è all'ingresso del Ricetto.

Alle 22.30 è prevista un'attività gratuita a prenotazione obbligatoria grazie all'Unione Biellese Astrofili U.B.A. che accompagnerà i presenti alla scoperta del fascino e dei misteri dell’astronomia. Il ritrovo sarà al parco giochi di via Castellengo, a fianco della Chiesa di Santa Maria Maggiore a poca distanza dal Ricetto. Per entrambe le attività è richiesta la prenotazione entro il 12 agosto (tel. 0152536728 - info@prolococandelo.it).

"Nonostante le difficoltà, stiamo cercando di realizzare attività e iniziative sul territorio per dare consistenza e vigore all'immagine della nostra realtà come luogo di cultura, vivace, dinamico – afferma il sindaco Paolo Gelone - Mai come quest'anno le iniziative non saranno solo a Candelo, ma per Candelo: un impegno non da poco a livello di coordinamento, organizzazione e gestione, necessario però per continuare ad animare il paese e per quanto possibile anche per massimizzare gli effetti sull'indotto locale".