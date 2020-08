Zumaglia, una nuova area per gli amici a quattro zampe

L’assessore alle politiche sociali di Zumaglia, Fausta Gallo, ha promosso, nei giorni che vanno dal 10 al 14 agosto, delle visite alla nuova area per cani di Zumaglia. La zona recintata sarà provvista di fontanella con acqua potabile, panchine, cestino per i bisogni e cancellato chiedibile a chiave. I cani avranno tutto ciò di cui possono avere bisogno durante le loro passeggiate e i padroni potranno sentirsi completamente al sicuro vista la presenza di video sorveglianza.

Viste le norme anti Covid-19, l’assessore è stata costretta a dividere gli abitanti in cinque gruppi, divisi per zona, che visiteranno l’area senza cane e muniti di mascherina. In questo modo si limiteranno gli assembramenti, garantendo il distanziamento, mentre si potrà osservare la nuova creazione di Zumaglia. Ogni giorno la visita inizierà alle 18 e sarà così divisa: lunedì 10 gli abitanti di via Case Sparse e via primo Maggio, martedì 11 i residenti in via Gallo Ditzer, Uberti inferiore, Uberti di mezzo e Uberti superiore, mercoledì 12 toccherà invece agli abitanti di via Provinciale, Casala e Bona, mentre giovedì 13 sarà il turno dei residenti in via XXV Aprile, via Zumaglini e via Selletta. Venerdì 14 agosto, infine, sarà il turno dei residenti in via Roma e Delpiano.

Da Ferragosto, però il parco sarà fruibile liberamente, anche con i propri cani al guinzaglio, seguendo le norme presenti nel regolamento. Importantissimo, come sottolineato dall’assessore, è che l’area venga tenuta pulita avendo il senso civico di raccogliere e buttare sempre gli escrementi dei propri cani.