Nuova Assauto non va in vacanza ed è aperta a Gaglianico FOTO

Nuova Assauto s.p.a non va in vacanza, rimarrà aperta tutto il mese di agosto per restare vicina alla sua clientela.Per affrontare le vostre vacanze in tranquillità potete fare affidamento sul team di meccanici in via Cavour 75/77 a Gaglianico.

"Un viaggio va affrontato in sicurezza - raccontano i responsabili dell'assistenza - le famiglie che si muovono verso i luoghi di villeggiatura devono poter contare su un'auto sicura e in ordine"Durante il mese è possibile effettuare il tagliando oppure dei controlli mirati relativi a: impianto frenante, ricarica impianto di condizionamento e sostituzione filtro antipolline, controllo dell'efficienza della batteria, delle luci e indicatori di direzione, tergicristalli e lavavetro, usura e pressione pneumatici, liquidi di raffreddamento e scadenza revisione.

Il concessionario ford è aperto tutti i giorni ad eccezione del sabato e della domenica, gli orari sono: dalle 8 alle 12 la mattina e nel pomeriggio riapre dalle 14 fino alle 19, potete contattarli al numero 0152541311.

Oltre all'autofficina rimarrà aperto per tutto il mese anche il loro riparatore autorizzato Grassetto s.n.c in Via Repubblica 10 a Masserano.