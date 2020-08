Movida, al via Biella sicura 2020: maggiori controlli e nuovi agenti

Nuovi agenti in servizio e approvato in giunta il progetto “Biella sicura 2020” che garantirà rinforzi per il servizio notturno. Quella di oggi è stata per la Polizia locale della Città di Biella una giornata importante. Concluso il concorso e definita la graduatoria finale, i sei agenti neoassunti hanno nel pomeriggio pronunciato il giuramento di “fedeltà alla Repubblica e al suo Capo” alla presenza del sindaco Claudio Corradino, del vicesindaco Giacomo Moscarola e del comandante Massimo Migliorini. La cerimonia si è svolta nella sala del consiglio di Palazzo Oropa.

I sei agenti andranno così a rinforzare l’organico, in attesa del prossimo arrivo di tre nuovi ufficiali. Il nuovo personale ora dovrà effettuare tutti i corsi professionali e sarà poi a disposizione del comandante Migliorini e del vice Portogallo. Nella giornata di oggi, la giunta Corradino ha poi approvato il progetto “Biella sicura 2020” che consentirà di ridare impulso al pattugliamento serale e notturno, con particolare attenzione alle serate di venerdì e sabato. A causa della drastica riduzione di personale, che ha portato in 5 anni ad una perdita di una ventina di agenti, si è resa inevitabile una riorganizzazione dei turni che ha imposto di garantire il servizio serale per soli due o tre giorni settimanali.

Non essendo più possibile garantire in misura continuativa il servizio, la giunta Corradino di concerto con il comandante Massimo Migliorini ha così coniato il progetto “Biella sicura 2020” che coinvolgerà il personale, su base volontaria, con un servizio da svolgere dalle 20 di sera alle 2 del mattino. Al personale che aderisce al progetto verrà corrisposto un compenso volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto, peraltro in orario straordinario.

Il progetto prevede l’intensificarsi di alcune attività: maggiori controlli con pretest-etilometro in orario serale, potenziamento controlli con telelaser, maggiori postazioni di controllo finalizzate al rispetto del Codice della strada e un potenziamento di uscite per verificare il rispetto del nuovo Regolamento di Polizia urbana. Il progetto è stato approvato dalla giunta con un impegno di spesa di 12 mila euro (in parte in arrivo dai proventi delle infrazioni al Codice della strada) e garantirà il servizio dall’immediato e fino al mese di dicembre 2020. La delibera è stata approvata dopo aver stretto accordi con le parti sindacali stipulati lo scorso 4 agosto. Il sindaco Claudio Corradino ha voluto personalmente salutare il nuovo personale in carico al comando di Polizia locale: “Chiedo a tutti voi serietà, impegno e dedizione, entrate in un settore che questa amministrazione ritiene di primaria importanza perché dobbiamo sempre trasmettere ai nostri cittadini una sensazione di sicurezza. Sono certo che i vostri colleghi vi affiancheranno e che assieme potrete costituire un gruppo forte e coeso per fornire le risposte che ci richiede la cittadinanza”.

Dice il vicesindaco e assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Giacomo Moscarola: “L’avevamo promesso e con questo progetto riusciamo a intensificare i controlli nei fine settimana fino alle 2 di notte, possiamo così venire incontro alle richieste sempre più assidue da parte della cittadinanza e per garantire un elevato livello di sicurezza nelle notti della movida biellese. L’attività si concentrerà in particolare sulla prevenzione e sulla repressione di comportamenti illeciti previsti dal Codice della strada e dal regolamento di Polizia urbana”.