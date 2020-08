Fisar Biella dona 5000 guanti al 118 di Biella

Fisar, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, Delegazione di Biella, non è rimasta indifferente al periodo di emergenza Covid-19.

"Dopo mesi di attesa, nonostante avessimo coinvolto diverse imprese del settore, siamo riusciti finalmente a reperire i guanti che, a nome dei nostri Soci Sommelier, abbiamo consegnato al 118 di Biella. In questo particolare momento si è sentito il dovere di aiutare chi con impegno, determinazione e coraggio, è stato in prima linea nella lotta al Coronavirus, per il nostro bene e quello dei nostri cari. Questo è il nostro sentito grazie!" racconta il Delegato dell'Associazione, Elena Caldera.

La donazione è pervenuta mercoledì 5 agosto, presso la sede del 118 di Biella, con la consegna del materiale, semplice ma prezioso per la protezione del personale che opera sull’ambulanza.