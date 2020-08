Casapinta, un buon motivo per viverci: Un paese al passo con l'innovazione, in arrivo la fibra ottica

Da oltre un mese a Casapinta sono iniziati i lavori strutturali per la posa della fibra ottica.

Enel sta cambiando pali e linee obsolete in quanto la fibra, in alcuni tratti, utilizzerà le linee elettriche esistenti. Questo ha comportato un rinnovamento conseguente dei pali di sostegno deteriorati nonché la completa sostituzione di interi tratti di cavi elettrici, con una miglior resa e minori consumi, per la corrente ad uso pubblico e privato.

Si prevede l'inizio della messa in opera delle linee a fibra ottica a fine settembre, presumendo un fine lavori a fine anno ed attivazioni conseguenti nel corso dei primi mesi del 2021.

La fibra raggiungerà i privati cittadini richiedenti, fino alla propria abitazione, senza esborso ulteriore per altra posa di linee.(il costo sarà quello richiesto dai provider che proporranno il servizio, attivazione e canone).