Campiglia Cervo, chiusa la provinciale di San Paolo Cervo

Fino alle 18 di domani, giovedì 6 agosto, a Campiglia Cervo sarà chiusa la Strada Provinciale 514 di San Paolo Cervo, all'altezza del Km 0+860 in frazione Oretto Inferiore, dove è in corso lo stazionamento di autobetoniera necessario ai lavori di ristrutturazione edilizia di un edificio di proprietà privata.

Il divieto non è in vigore per il transito di mezzi di emergenza e soccorso per i residenti della zona, ed è soggetto a apertura presidiata dall'impresa esecutrice dei lavori durante la fascia oraria lavorativa 8-18.

Il transito è comunque garantito da frazione Asmara, al Km 2+700 della provinciale di San Paolo Cervo, fino alla frazione Mortigliengo, e, in senso contrario, dal ponte sul Cervo, al km 9+800 della SP 100 Valle Cervo, fino alle frazioni Oretto Inferiore ed Oretto Superiore.