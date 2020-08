Golf Club Cavaglià, sfide in Coppa Menabrea. E nel weekend si torna sul green

Il primo weekend di agosto al Gc Cavaglià si è aperto con la classica Coppa Menabrea, gara a coppie con formula 4pm sulla distanza di 18 buche organizzata in collaborazione con “Momo Dante & Figli”. Il 1° lordo è andato alla coppia Gallavresi Roberto-Conti Roberto con punti 39, 1° Netto Magnani Giancarlo-Patteri Nanni 45, 2° Netto Zugnino Tommaso-Peretti Cucchi Filippo 44, 3° Netto Codemo Cinzia-Rizzi Gabriele 43. 1° Coppia Mista Bucino Simone-Rossi Elena 43. Driving contest buca 5: Peretti Cucchi Filippo, Meggiorin Giulia. Nearest masc. buca 9 Nicoletti Giovanni. Nearest femm. buca 6 Meggiorin Giulia.

Dopo la doppia trasferta in montagna con le sfide interclub al Gc Gressoney e al Gc Cervinia al Gc Cavaglià si prosegue con il consueto programma gare del fine settimana. Sabato si giocherà la tappa della TouristGolf & Travel Cup che porterà il 1° netto assoluto alla finale nazionale il 5 dicembre al Golf Club Castelgandolfo. Domenica premi in ogni buca (più 3 nearest to the pin) con la tappa del circuito con finale nazionale e internazionale Best 18 Golf Trophy 2020. L’accesso ai 18 premi buca e ai premi lotteria sarà riservato a coloro che sosterranno l’associazione Handicap Sport Varese. In entrambe le gare a fine premiazione seguirà rinfresco mentre il prezzo per gli esterni gara+green fee sarà di 60€. Il Gc Cavaglià resterà aperto tutto il mese di agosto nei consueti orari.