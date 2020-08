Sella Personal Credit lancia nuove carte di credito con materiale riciclato

Sella Personal Credit, la società del gruppo Sella specializzata nel credito al consumo per le famiglie, lancia le nuove carte di credito ecologiche in PVC riciclato. Le nuove carte rientrano in una serie di iniziative rivolte alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità, tra cui proprio la riduzione della plastica per le proprie iniziative commerciali e all’interno dei propri locali, la differenziazione dei rifiuti, la riconversione delle auto aziendali verso veicoli a basso impatto ambientale e lo sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Sella Personal Credit, emittente di carte di credito del circuito VISA dal 2001 e iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento dal 2011, sarà così la prima realtà in Italia ad emettere plastic cards realizzate con PVC riciclato. Nella transizione verso questa innovativa soluzione di pagamento realizzata con PVC riciclato, Sella Personal Credit sarà supportata da Idemia, leader mondiale in Augmented Identity e partner storico della società del gruppo Sella. IDEMIA può contare su un know-how pluriennale di progettazione, di sviluppo e di produzione nel campo delle carte di pagamento. Caratteristica principale delle nuove carte di credito, sarà quella di essere realizzate con materiale industriali di scarto, con l’obiettivo base di ridurre l’uso di nuova plastica, ridurre i rifiuti plastici e utilizzare PVC riciclato con significativa riduzione di CO2 rispetto al PVC di nuova produzione.

IDEMIA conferma il suo impegno ad allontanarsi dal modello lineare take-make-waste di oggi e ripensare radicalmente il modo in cui progettiamo, utilizziamo e riutilizziamo le materie plastiche. Le prime emissioni di Carta Opta con il nuovo materiale ecologico avverranno nei prossimi giorni e saranno i primi casi in Italia di carte di credito a basso impatto ambientale. Questa iniziativa costituisce un ulteriore passo in avanti nell’ambito di un più ampio progetto che la società ha intrapreso da alcuni mesi, come impegno verso la sostenibilità ambientale con l’obiettivo di coniugare business e attenzione all’ambiente.