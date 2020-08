Wool Experience, dopo le passeggiate d'autore si rilancia con nuovi eventi in totale sicurezza

La ricca stagione 2020 al Lanificio Botto e il Villaggio operaio di Miagliano, all’interno della Rete Museale Biellese, prosegue intensificando la propria attività e proponendo varie formule di condivisione che utilizzino la prudenza e il distanziamento. Il 9 agosto dalle 14,30 triplo evento negli spazi espositivi: si parla di lana con Nigel Thompson e si raccontano delle storie legate ad essa attraverso l’inaugurazione di due esposizioni.

Si prosegue quindi in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti: lo spazio espositivo è fortunatamente molto ampio e le attività, passeggiate, visite, presentazione libri, spettacoli, laboratori sono state dirottate per lo più all’aperto permettendo l’applicazione delle regole. Si allega il programma fino all’11 ottobre. Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è stato fondamentale, per la realizzazione del programma Wool Experience, così come quello dei vari partner: Energie Rinnovabili, il Comune di Miagliano, Gal Montagne Biellesi, Storie di Piazza.

Il punto di ritrovo per tutte le attività è sempre il Lanificio Botto, negli orari indicati, e si potrà accedere tramite la prenotazione whatsapp, al n.3200982237, amicidellalana@gmail.com.

Il 9 agosto Nigel Thompson, come uomo della lana, ci racconterà il viaggio della lana sucida. Chi è un uomo della lana? Cos’è la lana sucida? Thompson, inglese di nascita ma biellese d’adozione, ha fondato la sua esistenza sulla conoscenza della lana. Nella sua terra d’origine si è specializzato imparando a riconoscere al tatto, alla vista e all’olfatto ogni tipologia di lana. Una peculiarità tipica del suo popolo che di questa passione ha fatto un importante fattore di crescita economica. Questa specializzazione gli ha permesso successivamente di diventare un uomo della lana e di scoprire l’Italia, quarant’anni fa, arrivando nel Biellese, piovosa terra in cui ha successivamente messo su famiglia, radici, e sviluppato un’impresa denominata Biella The Wool Company, un consorzio non profit che ha come obiettivo quello di recuperare la lana autoctona. A Miagliano con il Consorzio di cui è Presidente si raccolgono le lane d’Europa, quelle sucide, ovvero sporche, ancora da lavorare, che qui subiscono il primo processo di selezione e cura. E proprio di questo suo lavoro, delle caratteristiche della lana, del diverso peso e valore della fibra ci parlerà Nigel, raccontando i segreti dell’esperto selezionatore, figura unica e pressochè inesistente nel Biellese, luogo in cui le lane arrivano già selezionate.

Il viaggio della lana però non finisce con questo racconto ma, sempre domenica 9 agosto, verrà inaugurato il famoso Gregge Impossibile, un’evoluzione della precedente esposizione denominata Fuori dal gregge che è ospite al lanificio da parecchi anni ed è oggi oggetto di restauro e di rinnovamento dal parte di Laura Rossi, scenografa prestata da Storie di Piazza per creare un allestimento che valorizzi e faccia comprendere il perché esistono diverse tipologie di vello e come può essere utilizzato. La nuova esposizione si pone l’obiettivo di essere più agile e quindi più facilmente spostabile in quei contesti in cui occorra raccontare la fibra naturale e rinnovabile più antica del mondo. Con l’esposizione Laboratorio Pettinatura Lane semplicemente si rende fruibile ai visitatori una minuscola parte dell’oggettistica ritrovata nel Lanificio e conservata attualmente in luoghi non accessibili al pubblico.

L’incontro successivo per il programma Wool Experience vedrà l’autrice romana Linda Tugnoli, originaria di Quittengo e apprezzata regista di documentari per la Rai, presentare il libro “Le colpe degli altri”, per la Passeggiata con l’autore del 16 agosto, in cui vari personaggi e luoghi della Valle verranno descritti nel suo giallo d’esordio. Il mese di agosto terminerà con Fabio Banfo regista e drammaturgo che porterà a Miagliano il 29 agosto alle 21, nell’anfiteatro P408 la sua nuova produzione “Il Confine” realizzata con la Compagnia MaMiMò di Reggio Emilia.

Obbligo di prenotazione al 320 0982237

Informazioni www.amicidellalana.it amicidellalana@gmail.com