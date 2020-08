Graglia, tir sbaglia strada e resta bloccato sulla via per il Santuario

Un camion è rimasto bloccato sulla salita che conduce al Santuario di Graglia. Il fatto è accaduto ieri sera, 4 agosto, intorno alle 18.15: secondo le prime ricostruzioni, sembra che il trasportatore di nazionalità straniera abbia sbagliato strada, probabilmente a causa di indicazioni errate del navigatore, finendo così nella via che porta al Santuario e impedendo il passaggio dei tir pesanti. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la viabilità, anche il sindaco Elena Rocchi per monitorare la situazione, che si è risolta nel giro di un'ora con il camion che è sceso a valle con tutto il carico.