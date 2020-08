Fermati dalla Polizia, avevano hashish nell'autocarro: nei guai due giovani biellesi

Fermati in pazza Cavour, a Borgosesia, da una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale Varallo, i due occupanti di un autocarro - un uomo di 30 anni e una ragazza di 19, residenti nella Valsessera- sono finiti nei guai.

Durante il controllo i due sono apparsi in evidente stato di agitazione, tant’è che a seguito di controlli più approfonditi la ragazza è risultata in possesso di una modica quantità di hashish per la quale si è proceduto al sequestro dello stupefacente e alla segnalazione della giovane alla Prefettura di Biella.

Il conducente, già noto alle forze dell'ordine, si è invece rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici per stabilire se avesse fatto uso dello stupefacente ed è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria come conseguenza del rifiuto. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la successiva confisca.