Biella, rifiuti abbandonati in via Collocapra. Tra i resti anche una lavatrice

Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio divampato nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, in via Collocapra a Biella Chiavazza. A prendere fuoco alcuni rifiuti abbandonati, tra cui diversi mobili e una lavatrice. Il rogo è stato spento dai Vigili del Fuoco, che hanno poi messo in sicurezza l'area. Nessuno dei residenti è rimasto coinvolto. Sul posto anche la Polizia Locale.