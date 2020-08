Cinque idee per un Ferragosto alternativo: dalle passeggiate panoramiche ai bagni di foresta

Lontani dalla folla, dai ritrovi bollenti, dalle code in autostrada. Il Ferragosto 2020 può essere l’occasione per riscoprire una nuova dimensione di vacanza all’insegna della natura che ci coccola e ci ricarica. I boschi, i prati, i sentieri e le montagne dell’Oasi Zegna sono lo scenario ideale per un Ferragosto alternativo e spensierato. Se avete voglia di venirci a trovare ecco cinque idee per una giornata di festa alternativa.

SPORT ALL’ARIA APERTA. Se siete sportivi e non vedete l’ora di mettere alla prova il vostro fisico in attività sempre nuove, venite a provare i nostri sentieri adatti al trekking (qui tutte le proposte di OverAlp), al nordic walking o alle escursioni in Mountain Bike o E-Bike. La dimensione sportiva è molto importante all’Oasi Zegna, perché è un modo per entrare in contatto con la natura e con sé stessi, un mondo per creare un’unione tra corpo e mente.





FOREST THERAPY. Gli alberi e il benessere, binomio prezioso nel nostro territorio che offre tre percorsi nell’incontaminata Valsessera dove sperimentare il ‘Forest Bathing’, un vero e proprio bagno di foresta durante il quale beneficiare dei monoterpeni, sostanze volatili rilasciate dal fogliame degli alberi che aiutano le nostre difese immunitarie a rinforzarsi. Benefica e rigenerante è anche la passeggiata bioenergetica nel Bosco del Sorriso.

LA BUONA CUCINA. Il Ferragosto passa anche per la buona cucina, come quella che lo chef Ernesto Tonetto assicura all'albergo ristorante Bucaneve di Bielmonte. Per il Ferragosto ha pensato a una speciale grigliata da gustare nella bellissima terrazza dell'albergo.





PICNIC NEI PRATI. Spazi aperti, tanta natura e cibo semplice, da condividere con le persone a cui si vuole bene. Una buona idea per trascorrere la giornata di Ferragosto è fare un picnic.

Tra le zone più amate c’è la Brughiera Prapien, l’area intorno al Santuario di San Bernardo, la Colonia Bassa, Moncerchio e i prati intorno all’Eremo di Maria Artignaga. Molto belle, infine, sono anche le zone di Sella del Cucco e Selletto Grosso. Al link: http://www.oasizegna.com/it/eventi/picnic-oasi-zegna-aree-attrezzate_8804.html, inoltre, tutte le aree attrezzate con bagni, tavoli e griglie. PASSEGGIATE PANORAMICHE. La bellezza dei panorami è una delle caratteristiche del nostro territorio, capace di regalare stupende vedute sulla Pianura Padana e sull’arco alpino. Con OverAlp il 15 agosto si va alla scoperta di uno dei percorsi più scenografici dell’Oasi Zegna: il Santuario di San Bernardo, un’escursione adatta a tutti con pranzo al sacco e panorami mozzafiato.