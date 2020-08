Valdilana, ecco più di 30mila euro di aiuti per le associazioni

Come annuncianto sui canali web ufficiali, il comune di Valdilana ha stanziato 32.130 euro di contributi a favore delle associazioni per gli eventi e le manifestazioni che si sono svolte tra il 2019 e il 2020. Nello specifico sono andati: 1500 euro alla Pro Loco Mosso per il Presepe di Natale; 1330 euro all'Associazione "La finestra sull'arte" per il libro ricette storiche-ciclo incontri letterari; 1500 euro al Jazz Club Biella per il concerto dell’Epifania; 4300 euro all'Associazione Musicale Euphoria per i concerti svolti in biblioteca e al Cineteatro Giletti di Ponzone; 17mila euro all'Usd Valdilana Biogliese; 5500 euro al Trivero Basket; 500 euro all'Atletica Trivero 2001 per la corsa di San Silvestro e altri 500 euro al GS Zegna per le attività svolte con i giovani.