Pizzeria Zer081, a Gaglianico una cucina con le ricette di Ischia FOTO

Il piacere dei gusti ischitani? L'indirizzo è uno solo: a Gaglianico in via Cavour 60/a alla Pizzeria 081. Salvatore Boccanfuso e la moglie Rossella Monteleone hanno le idee chiare su cosa offrire alla clientela: piatti tipici dell'Isola di Ischia, dove Salvatore ha maturato il suo percorso formativo presso l'istituto alberghiero Vincenzo Talese parallelamente alla sua esperienza all'interno di numerose pizzerie, che gli hanno permesso di acquisire le tecniche per una cucina semplice ma efficace, dai gusti sfiziosi e mai esasperata. Rossella Monteleone invece, ha conseguito i suoi studi nella scuola di Gualitiero Marchesi, specializzata nella produzione di dolci fatti in casa.



LA CUCINA

Il ristorante propone una cucina dai sapori tipici dell'Isola del Golfo di Napoli, con specialità quali antipasti alla ischitana, fritti misti e pizze accompagnati da vini selezionati e seguiti da un dolce.

L'antipasto alla ischitana è un misto di tutti i fritti tipici del posto e include crocchè di patate, frittatina di maccheroni, arancino di riso, montanarina, polpetta di melanzane e parmigiana di melanzane all'ischitana. Il fritto misto di pesce, croccante al punto giusto è preparato con anelli e ciuffi di calamari, code di gamberi e alici impanate.

La scelta della materia prima è basilare per il locale infatti, soddisfa con gusto i palati di chi non vuole rinunciare alla qualità.



ANTIPASTI

Tra gli antipasti possiamo imbatterci nella rosticceria napoletana crocchè di patate morbide dentro e croccanti fuori, arancini con riso dop della baraggia, frittatina di maccheroni, la classica parmigiana di melanzane preparata con la ricetta della famiglia Boccanfuso, polpette di melanzane e uno sfizioso tris di montanarine, tre pizzette fritte condite con pomodoro, grana e basilico la prima, parmigiana di melanzane la seconda, e infine la terza con mortadella igp Bologna, stracciatella, crema al pistacchio e spremuta di limone.

Da sottolineare la scelta di Salvatore sul riso dop baraggia " è un riso del territorio che aumenta il valore del cibo".



PIZZE





La pizza è una vera bontà, al primo morso i sapori si esaltano a contatto con le papille gustative, preparate con prodotti di prima qualità ad esempio la Regina Margherita include nei suoi ingredienti mozzarella di bufala dop, passata di pomodori, basilico e grana padano dop. La pizza preparata da Salvatore stesso utilizzando raffinate tecniche di preparazione arriva soffice e dai profumi unici direttamente sul piatto del cliente.

Per i fini intenditori il menù propone un'alternativa gourmet con Terra Mia, una focaccia condita con friarielli, stracciatella, acciughe del Cantabrico e basilico oppure la focaccia At al de'ggh in memoria dell'esperienza bolognese con stracciatella, mortadella Bologna, crema di pistacchio, spremuta di limoni e basilico.



DOLCI





Per concludere il pasto non potete perdervi i dolci fatti in casa da Rossella: tra i più quotati la cheesecake fatta al forno con mirtilli, il cannolo siciliano, la sbrisolona al limoncello di Ischia e il babà preparato sempre in casa con una ricetta di famiglia.



VINI

Anche per la carta dei vini lo staff dello Zer081 è molto attento, tutti autoctoni dell'Isola di Ischia, dal rosso della cantina Manzella al Biancolella, il Villa del Lume, bianco che si sposa molto bene con il pesce tanto quanto con le pizze, premiato più volte al Vinitaly, oltre ad un ottimo rosato. Grappe e amari non sono da meno, tutti rigorosamente prodotti ad Ischia, anche il Gin prodotto con le bacche dell'isola o le grappe morbide e barricate.





La pizzeria Zer081 è aperta dal martedì alla domenica sia a pranzo dalle 12 alle 14 che a cena dalle 19 alle 22,30 e, nelle giornate di venerdì e sabato, fino alle 23.

Potete trovarli anche su Facebook sotto il nome "Zer081 pizzeria" per restare informati sulle loro prelibatezze, oppure contattarli al numero: 015 254 3435.