A Mongrando educatrici e Comune salutano i bimbi uscenti dell'Asilo Nido

Mongrando saluta i bambini uscenti dell'Asilo Nido comunale. Il lieto evento è andato in scena nei giorni scorsi davanti al Polivalente del paese. Ad assistere i genitori, insieme alle maestre e all'assessore all'Istruzione Luisa Nasso che commenta: “Siamo uno dei pochi comuni che ha compiuto il saluto in presenza, in compagnia delle educatrici che durante il lockdown non hanno mai smesso di lavorare e restare in contatto con i bimbi di Mongrando con attività sempre nuove, come i laboratori all'aperto e tante altre iniziative”.