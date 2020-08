Migranti in Piemonte, la risposta del coordinatore provinciale di FI Biella Fenoglio al Pd

Riceviamo e pubblichiamo:

“Non sono solo semplici slogan "strappa like" le dichiarazioni del presidente Cirio sullo stop all'arrivo dei migranti in Piemonte, ma raccolgono tutte le frustrazioni di un Presidente che rappresenta perfettamente il pensiero della maggioranza dei piemontesi che passivamente devono accettare le irresponsabili politiche sull'immigrazione operate dal governo. Non basta la conferenza Stato-Regione per porre fine agli sbarchi e al trasferimento in Piemonte, dato che le politiche sull'immigrazione sono di esclusiva competenza dello Stato.

Purtroppo le Regioni non hanno autonomia con potestà legislativa in materia. E proprio su queste politiche che anche il ministro Lamorgese, nonostante preveda forti tensioni sociali in autunno, si comporta perfettamente in sintonia con l'indirizzo politico del Governo. Un'indirizzo irresponsabile che continua a consentire sbarchi in un momento storico di grave crisi economica e con una pandemia mondiale in corso.

Un tema, quello dell' immigrazione, che è uno dei principali "sparti acque" tra il centro-destra e centro-sinistra: l'approccio realistico del centro-destra, che evidenzia come l'immigrazione sia un vero e proprio problema in un paese con un intollerabile tasso di disoccupazione che non ha affatto sconfitto la povertà, si scontra con un approccio ideologico- filosofico-utopistico della sinistra, perfettamente rappresentato dal PD, fatto di slogan che parlano di percorsi di accoglienza.

Ancora una volta il PD dimostra quanto sia lontano dai problemi reali dei piemontesi e da quei cittadini di origine straniera, diventati italiani, che hanno seguito un percorso legale di immigrazione in un paese che poteva dare loro lavoro e dignità. Anche per questo sarà certa la riconferma del Presidente Cirio nel 2024 alla guida del Piemonte".