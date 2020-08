Tornano le gare di bocce in Valle Cervo realizzate dalla Pro Loco di Riabella. L'appuntamento, di scena nella caratteristica frazione di Campiglia Cervo, sarà domenica 9 agosto, a partire dalle 9.30. L'iscrizione è aperta ai maggiori di 14 anni e, in base al numero dei partecipanti, si deciderà come organizzare il torneo. Le iscrizioni vanno effettuate entro l'8 agosto al numero 3474779488.

In caso di maltempo si valuterà se rimandare o annullare la gara. In alternativa per i bambini al di sotto dei 14 anni si scenderà in pista sabato 8 agosto dalle 10 con un torneo rivolto ai più piccoli, con iscrizione da effettuarsi entro il 7 agosto al numero 3407823066. A pranzo si potrà fare un picnic a cura dei partecipanti.